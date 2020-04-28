Погода 29 квітня. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137421-pogoda-v-ukrayini-na-29-kvitnya-do-24-na-zahodi-grozy-karta.html

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Погода на завтра, 29 квітня, в Україні очікується мінливою. У більшості областей країни буде ясна погода без опадів, а ось на заході країни очікуються грози.

Погода в Києві 29 квітня буде такою: вдень стовпчики термометрів покажуть до +23°, вночі — 8−10° тепла. Без опадів, вітер 7−12 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Така ж погода збережеться на півночі і сході країни. Так, погода в Харкові буде такою: вдень ​​19−21° тепла, вночі — +5−7°, без опадів. У Донецькій і Луганській областях буде трохи прохолодніше — стовпчики термометрів вдень покажуть до 18−20° вище нуля, а вночі опустяться до +3−6°.

На півдні країни також буде тепло. Вдень повітря прогріється до 22°, без опадів. Погодні умови в Криму будуть такими: вдень — +16−18°, вночі — 5−7° тепла. Погода в Одесі 29 квітня буде більш прохолодною, там вдень стовпчики термометрів покажуть 14−16° тепла, а вночі буде +8−10°. Без опадів.

На заході країни очікуються зливи з грозами. Вони пройдуть в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій і Хмельницькій областях. Водночас вдень повітря прогріється до +24°, а вночі буде +7−9°.

Геомагнітна обстановка в Києві буде спокійною, лише вранці очікуються невеликі збурення.