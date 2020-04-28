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«Плавець із Гідропарку» прискакав до Авакова на коні й дістав штраф у 17 тис. грн (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n137420-plavec-iz-gidroparku-pryskakav-do-avakova-na-koni-y-distav-shtraf-u-17-tys-grn-foto-video.htmlРакурс
«Плавець з Гідропарку» — під таким прізвиськом відомий киянин Валентин Бур’янов, який був оштрафований Дніпровським районним судом Києва на 17 тис. грн за порушення правил карантину. Молодий чоловік був затриманий поліцією, коли 6 квітня намагався вплав потрапити до Гідропарку.
Сьогодні Бур’янов прискакав на коні під будівлю Міністерства внутрішніх справ у Києві, щоб вручити міністру внутрішніх справ Арсену Авакову заяву. Цю подію він висвітлював у своєму Facebook.
Молодий чоловік пояснив свій приїзд до МВС верхи на коні тим, що таким чином намагався показати середньовіччя, у яке занурилось відомство Авакова. Він навіть назвав міністра внутрішніх справ «царем».
Бур’янов хотів зустрітися із міністром і поговорити про порушення його конституційних прав із боку правоохоронців. На думку активіста, у нього були всі законні підстави для відвідування Гідропарку.
Однак, двері приймальні Авакова виявилися закритими і Бур’янову довелося скористатися скринькою для кореспонденції.
Відзначився і кінь, на якому приїхав Бур’янов. Тварина залишила під будівлею приймальні МВС свій «ароматний» слід. Пізніше фекалії коня прибрали активісти.
Як раніше писав «Ракурс», Бур’янов 6 квітня намагався вплав через Дніпро дістатися до Гідропарку, щоб позайматися спортом. Свою поведінку молодий чоловік пояснив тим, що він вважає рішення Кабміну про заборону відвідування парків антиконституційним і таким, що порушує права українців.