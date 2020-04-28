«Плавець із Гідропарку». Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n137420-plavec-iz-gidroparku-pryskakav-do-avakova-na-koni-y-distav-shtraf-u-17-tys-grn-foto-video.html

Ракурс

«Плавець з Гідропарку» — під таким прізвиськом відомий киянин Валентин Бур’янов, який був оштрафований Дніпровським районним судом Києва на 17 тис. грн за порушення правил карантину. Молодий чоловік був затриманий поліцією, коли 6 квітня намагався вплав потрапити до Гідропарку.

Сьогодні Бур’янов прискакав на коні під будівлю Міністерства внутрішніх справ у Києві, щоб вручити міністру внутрішніх справ Арсену Авакову заяву. Цю подію він висвітлював у своєму Facebook.

Молодий чоловік пояснив свій приїзд до МВС верхи на коні тим, що таким чином намагався показати середньовіччя, у яке занурилось відомство Авакова. Він навіть назвав міністра внутрішніх справ «царем».

Бур’янов хотів зустрітися із міністром і поговорити про порушення його конституційних прав із боку правоохоронців. На думку активіста, у нього були всі законні підстави для відвідування Гідропарку.

Однак, двері приймальні Авакова виявилися закритими і Бур’янову довелося скористатися скринькою для кореспонденції.

Відзначився і кінь, на якому приїхав Бур’янов. Тварина залишила під будівлею приймальні МВС свій «ароматний» слід. Пізніше фекалії коня прибрали активісти.

Як раніше писав «Ракурс», Бур’янов 6 квітня намагався вплав через Дніпро дістатися до Гідропарку, щоб позайматися спортом. Свою поведінку молодий чоловік пояснив тим, що він вважає рішення Кабміну про заборону відвідування парків антиконституційним і таким, що порушує права українців.