Карантин в Україні можуть послабити до 11 травня

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Карантин в Україні введений до 11 травня, після чого його планують поступово послаблювати. Проте якщо в країні буде спостерігатися різке зниження кількості хворих на коронавірус, план виходу з карантину можуть переглянути.

У такому випадку можливо, що ослаблення карантину почнеться раніше 11 травня. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю «Обозревателю».

Він зазначив, що представлений план виходу з карантину можна прискорювати або розтягувати у часі — все залежить від динаміки зараження. Так, наприклад, якщо кількість хворих скоротиться, можливо і об'єднання декількох етапів в один.

За його словами, уряд буде відслідковувати динаміку захворюваності після кожного прийнятого кроку. Наприклад, якщо після відкриття ринків різко збільшиться кількість хворих, то їх можуть знову закрити.

Нагадаємо, на першому етапі зняття карантину в Києві дозволять роботу непродовольчих магазинів (до 300 кв. м), перукарень, кафе і ресторанів, які працюватимуть на винос. Також почнуть працювати адвокатські та нотаріальні бюро, кіоски з їжею на винос, ательє і інші маленькі підприємства.