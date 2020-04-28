Карантин в Украине могут ослабить до 11 мая

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Карантин в Украине введен до 11 мая, после чего его планируют начать постепенно ослаблять. Однако если в стране будет наблюдаться резкое снижение количества заболевших коронавирусом, план выхода из карантина могут пересмотреть.

В таком случае возможно, что ослабление карантина начнется раньше 11 мая. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью «Обозревателю».

Он отметил, что представленный план выхода из карантина можно ускорять или растягивать во времени — все зависит от динамики заражения. Так, к примеру, если количество заболевших сократится, возможно и объединение нескольких этапов в один.

По его словам, правительство будет отслеживать динамику заболеваемости после каждого принятого шага. Например, если после открытия рынков резко увеличится количество заболевших, то их могут снова закрыть.

Напомним, на первом этапе снятия карантина в Киеве разрешат работу непродовольственных магазинов (до 300 кв. м), парикмахерских, кафе и ресторанов, которые будут работать на вынос. Также начнут работать адвокатские и нотариальные бюро, киоски с едой на вынос, ателье и другие маленькие предприятия.