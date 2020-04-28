«Пловец из Гидропарка». Фото: Facebook

https://racurs.ua/n137420-plovec-iz-gidroparka-priskakal-k-avakovu-na-kone-i-shlopotal-shtraf-v-17-tys-grn-foto-video.html

Ракурс

«Пловец из Гидропарка» — под таким прозвищем известен киевлянин Валентин Бурьянов, который был оштрафован Днепровским районным судом Киева на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина. Молодой человек был задержан полицией, когда 6 апреля пытался вплавь попасть в Гидропарк.

Сегодня Бурьянов прискакал на коне под здание Министерства внутренних дел в Киеве, чтобы вручить министру внутренних дел Арсену Авакову заявление. Это событие он освещал в своем Facebook.

Молодой человек объяснил свой приезд в МВД верхом на лошади тем, что таким образом пытался показать средневековье, в которое погрузилось ведомство Авакова. Он даже назвал министра внутренних дел «царем».

Бурьянов хотел встретиться с министром и поговорить о нарушении его конституционных прав со стороны правоохранителей. По мнению активиста, у него были все законные основания для посещения Гидропарка.

Однако, двери приемной Авакова оказались закрытыми и Бурьянову пришлось воспользоваться ящиком для корреспонденции.

Отличилась и лошадь, на которой приехал Бурьянов. Животное оставило под зданием приемной МВД свой «ароматный» след. Позже фекалии лошади убрали активисты.

Как ранее писал «Ракурс», Бурьянов 6 апреля пытался вплавь через Днепр добраться до Гидропарка, чтобы позаниматься спортом. Свое поведение молодой человек объяснил тем, что он считает решение Кабмина о запрете посещения парков антиконституционным и нарушающим права украинцев.