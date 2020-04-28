2020 рік претендує на звання найспекотнішого в історії. Фото: ForumDaily

https://racurs.ua/ua/n137424-2020-rik-pretenduie-na-zvannya-nayspekotnishogo-v-istoriyi-prognozy-meteorologiv.html

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Зміна клімату є однією з найголовніших глобальних проблем планети. Екоактивісти постійно лякають громадськість глобальним потеплінням, яке може повністю змінити клімат і зробити деякі ділянки планети непридатними для життя.

Тепер своїми прогнозами поділилися метеорологи, які вважають, що 2020 рік може стати найспекотнішим в історії ведення обліку температур. У цьому році є всі передумови до того, що рекорд температури, який був зафіксований чотири роки тому, буде побитий, повідомляє The Guardian.

На думку вчених, пандемія коронавірусу лише тимчасово поліпшила повітря, але для охолодження планети цього недостатньо.

У Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США повідомляють про високу ймовірність того, що поточний рік стане найспекотнішим. Відзначається, що з початку 2020 року від Антарктиди до Гренландії були побиті всі теплові рекорди. Це дивує багатьох вчених, адже 2020 рік не є роком Ель-Ніньйо (дане явище викликає кліматичні катаклізми і пов’язане з підвищенням температури).

А от директор Інституту космічних досліджень NASA Годдарда в Нью-Йорку Гевін Шмідт дотримується іншої точки зору. За його прогнозами, ймовірність того, що поточний рік стане найспекотнішим, становить лише 60%.

Метеорологічна служба Великої Британії взагалі дає 50% ймовірності того, що 2020 рік встановить новий температурний рекорд. Однак не заперечує, що поточний рік стане одним із найспекотніших в історії і, можливо, розташується у рейтингу поруч із 2016 роком, який зараз вважається найтеплішим.

Необхідно уточнити, що січень 2020 роки вже став найспекотнішим, і українці могли самі в цьому переконатися. У лютому в Антарктиці була зареєстрована температура вище 18 °C. В Гренландії 26 квітня також був зафіксований квітневий рекорд — +6°С. Також рекордна спека цього року спостерігалася і в Австралії.