Свято 29 квітня. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n137429-zavtra-mijnarodnyy-den-tancu-i-den-ukrayinskogo-futbolu.html

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Завтра, 29 квітня, святкується Міжнародний день танцю (International Dance Day). Це свято, присвячене всім стилям танцю, почали відзначати з 1982 року за ініціативою Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО.

Воно приурочене до дня народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новерра, реформатора і теоретика хореографічного мистецтва, який увійшов в історію як «батько сучасного балету».

Також щорічно 29 квітня відзначають Всесвітній день бажань. Мета свята — привернути увагу громадськості до долі дітей, які страждають серйозними або невиліковними захворюваннями.

Вперше це свято відзначали в 1977 році в США. Приурочене воно було до пам’яті хлопчика Крістофера Грейчуса, який помер від лейкемії. У цей день по всьому світу проходять благодійні акції, аукціони, спортивні змагання. Гроші, зібрані на перерахованих заходах, волонтери використовують для здійснення бажань дітей у віці від 2,5 до 18 років.

Окрім того, 29 квітня відзначається Всеукраїнський день футболу. 29 квітня 1992 року свій дебютний матч зіграла національна збірна України. Це свято нагадує історичне минуле і той шлях, який пройшов футбол України за чверть століття.