Оновлення Windows. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n137430-onovlennya-windows-zlamalo-zahyst-populyarnyh-brauzeriv.html

Ракурс

Компанія Windows випустила оновлення із уразливістю, яка порушила роботу популярних браузерів і створила загрозу безпеці системи.

Про це повідомив тестувальник проблем безпеки Project Zero компанії Google Джеймс Форшоу на своєму сайті.

Експерт зауважив, що проблема з’явилася у ядрі Windows 10 після того, як із системи був видалений один рядок коду. Це спровокувало збої у роботі популярних браузерів. Зокрема в Google Chrome перестала працювати «пісочниця».

Як відомо, «пісочниця» у браузері необхідна для створення безпечного середовища, так як вона контролює всі процеси в програмі.

На думку експерта, «пісочниця» Chromium є однією із кращих, але навіть вона має слабкі сторони. У даному випадку до поломки «пісочниці» розробники Chromium не мають відношення. Такою заявою Форшоу фактично зняв відповідальність за непрацюючі елементи браузера з його розробників.

Спеціаліст попросив Microsoft виправити помилку, щоб відновити повноцінну роботу постраждалих браузерів, до яких окрім Google Chrome також потрапили Edge і Mozilla Firefox.

Експерт вважає, що відключення «пісочниці» може призвести до злому операційної системи.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці квітня користувачі Windows 10 поскаржилися на те, що оновлення KB4549951 порушило стабільну роботу комп’ютерів. У деяких випадках спостерігалося зниження продуктивності комп’ютерів і швидкості інтернет-з'єднання. Також після оновлення відключився Bluetooth та у багатьох користувачів з’явився «синій екран смерті».