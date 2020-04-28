Коронавірус в Києві

https://racurs.ua/ua/n137431-bilya-gurtojytku-pid-kyievom-vstanovyly-kpp-cherez-spalah-koronavirusu-ludey-zvidty-ne-vypuskaut.html

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Спалах коронавірусу зафіксований в гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці. Через це біля гуртожитку правоохоронці встановили контрольно-пропускний пункт.

Тепер усіх мешканців гуртожитку не випускають назовні. Водночас поліцейські можуть запустити людей під розписку, але випускати назад їх теж не будуть. Про це повідомила працівник відділу комунікацій поліції Київської області Віталія Грохольська, передає «Укрінформ».

Для контролю задіяні працівники поліції, працівники управлінь патрульної поліції, а також представники органів місцевого самоврядування. Поліцейські забезпечують громадський порядок на території гуртожитку.

У поліції зазначили, що грубих порушень карантину або громадського порядку не допущено. Гуртожиток, де зафіксували спалах коронавірусу, розташований за адресою вул. Оксамитова, 18-А (Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський район Київської області). Там заразилися щонайменше семеро людей — шестеро студентів і комендант. Загалом у будівлі перебуває понад 150 осіб.

Нагадаємо, раніше спалах коронавірусу виявили в гуртожитку в Запоріжжі, в Олександрівському районі міста. Після проведення тестування коронавірус підтвердили у 11 осіб.