Втрати США від COVID-19 перевищили кількість загиблих під час війни у В’єтнамі, скріншот онлайн-карти

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Коронавірус у США призвів до загибелі більшої кількості американців, ніж це було під час десятирічної війни у В'єтнамі.

Центр системних досліджень при Університеті Джонса Хопкінса повідомив сьогодні, що кількість випадків COVID-19 у США за останні 18 днів подвоїлася. Нині в країні 1 млн інфікованих. За шість тижнів епідемії в країні через коронавірус померли 58 тис. 355 громадян, тим часом 58 тис. 220 американців загинули за 10 років збройного конфлікту у В'єтнамі.

Президент США Дональд Трамп тим часом привітав відмову деяких штатів від жорстких обмежень. Натомість деякі губернатори попередили про необхідність бути і надалі обережними та скасовувати обмеження обережно.

Тим часом Палата представників Конгресу США скасувала заплановані на наступний тиждень засідання через небезпеку зараження коронавірусною інфекцією. Очільник демократичної більшості в Палаті представників Стені Гоєр повідомив, що заборону встановили лікарі, які вважають, що проведення засідань становить підвищений ризик.

На борту американського ракетного есмінця USS Kidd інфікувалися 64 військових, повідомила прес-служба американського флоту. Всього на кораблі 350 осіб. USS Kidd терміново зайшов на базу в Сан-Дієго, щоб моряки змогли отримати медичну допомогу. Перший випадок захворювання COVID-19 на кораблі зафіксували 22 квітня — через місяць після заходу корабля на базу на Гавайських островах.

Есмінець брав участь в операції по боротьбі з наркотрафіком з Центральної Америки. Перший спалах коронавірусу стався на авіаносці «Теодор Рузвельт». Там захворіли понад 900 моряків із 4,8 тис., що є на борту. В кінці березня авіаносець екстрено зайшов на базу на острові Гуам. Там велика частина команди зійшла на берег.

Випадки коронавірусу зафіксували на 26 кораблях ВМС США.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)