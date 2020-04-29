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Новий дудл від Google пропонує користувачам на карантині створити власну музику (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n137436-novyy-dudl-vid-google-proponuie-korystuvacham-na-karantyni-stvoryty-vlasnu-muzyku-foto.htmlРакурс
Google (Гугл) оформив новий doodle (дудл), закликаючи користувачів залишатися вдома і дотримуватися режиму самоізоляції на тлі загрози поширення коронавірусу. Інтерактивний дудл присвячений музичній темі.
Залишайтеся вдома і грайте з популярними дудл минулих років, — пропонує Google.
Новий дудл з’явився на стартовій сторінці пошуковика в середу, 29 квітня. В анімаційному дудл одна буква перескакує з місця на місця. При натисканні на дудл Google пропонує зіграти в гру і створити власну музичну композицію в режимі онлайн.
Ця гра doodle створена на честь Оскара Фішінґера. Її опублікували три роки тому, вона присвячувалася 50-річчю створення мов програмування для дітей.
Крім того, пошуковик видає посилання на матеріали про популярні інтерактивні дудлз, а також на відео з ними. Google запустив «антикарантинний» марафон 27 квітня. Впродовж десяти днів на головній сторінці буде з’являтися один з популярних інтерактивних дудлів минулих років.
У Google анонсують, що 30 квітня в дудл можна буде навчитися грі на особливому музичному інструменті — терменвоксі, а 1 травня на заставці пошуковика буде гра, де головними героями будуть садові гноми. Згодом Google запропонує ігри, у яких потрібно перемагати привидів за допомогою малюнків і спробувати себе в ролі діджея.
Оскільки COVID-19 продовжує впливати на співтовариства по всьому світу, люди і сім’ї всюди проводять більше часу вдома. У світлі цього, ми запускаємо серію Doodle з поверненням, озираючись на деякі з наших популярних інтерактивних ігор Google Doodle, — повідомили в Google.