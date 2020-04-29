Новый дудл. Фото: Google

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Ракурс

Google (Гугл) оформил новый doodle (дудл), призывая пользователей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса. Интерактивный дудл посвящен музыкальной теме.

Новый дудл появился на стартовой странице поисковика в среду, 29 апреля. В анимационном дудл одна буква перескакивает с места на места. При нажатии на дудл Google предлагает сыграть в игру и создать собственную музыкальную композицию в режиме онлайн.

Эта игра doodle создана в честь Оскара Фишингера. Ее опубликовали три года назад, она была посвящена 50-летию создания языков программирования для детей.

Кроме того, поисковик выдает ссылки на материалы о популярных интерактивных дудлз, а также на видео с ними. Google запустил «антикарантинний» марафон 27 апреля. В течение десяти дней на главной странице будет появляться один из популярных интерактивных дудлов прошлых лет.

В Google анонсируют, что 30 апреля в дудл можно будет научиться игре на особом музыкальном инструменте — терменвоксе, а 1 мая на заставке поисковика будет игра, где главными героями будут садовые гномы. Впоследствии Google предложит игры, в которых нужно побеждать призраков с помощью рисунков и попробовать себя в роли диджея.