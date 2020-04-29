Боевики били по ВСУ на Донбассе из тяжелой артиллерии, есть погибший, фото — Главком

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Обстрелы на Донбассе продолжаются — вооруженные формирования РФ за прошедшие сутки снова нарушили режим тишины, в том числе в одном из районов разведения войск. В течение 28 апреля позиции Вооруженных сил Украины были обстреляны 17 раз, погиб один наш военнослужащий.

Вчера пророссийские наемники применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм и минометы калибров 120 мм и 82 мм. Как рассказали в пресс-центре операции Объединенных сил, боевики били также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские силы в ответ применили свои средства ведения огня и оккупанты отказались от дальнейшей активности.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы произошли неподалеку Каменки, Опытного, Павлополя и Старогнатовки. В районе ответственности «Север» враг бил вблизи Новотошковского, Попасной, Орехового, Крымского, Донецкого, Сентяновки, Славяносербска и Хутора Вольный.

Боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия участок разведения № 3 Богдановка-Петровское. Украинцы в ответ не стреляли, соблюдая режим тишины.

По предварительным данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили не менее двух российских оккупантов.

Утром 29 апреля наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня. Из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов боевики били по позициям ООС в Верхнеторецком и Новотошковском. Враг затих после того, как украинские воины применили собственные огневые средства.

27 апреля боевики из гранатометов обстреляли украинских военных и ранили двух воинов.