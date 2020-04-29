Обстріли на Донбасі: Бойовики били по ЗСУ із важкої артилерії, є загиблий, фото — Главком

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Обстріли на Донбасі тривають — збройні формування РФ минулої доби знову порушили режим тиші, в тому числі в одному з районів розведення військ. Впродовж 28 квітня позиції Збройних сил України були обстріляні 17 разів, загинув один наш військовослужбовець.

Учора проросійські найманці застосували заборонені мінськими угодами гармати калібрів 152 мм та 122 мм і міномети калібрів 120 мм та 82 мм. Як розповіли в прес-центрі операції Об'єднаних сил, бойовики гатили також з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські сили у відповідь застосували свої засоби ведення вогню і окупанти відмовились від подальшої активності.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли відбулися неподалік Кам’янки, Опитного, Павлополя і Старогнатівки. В районі відповідальності «Північ» ворог гатив поблизу Новотошківського, Попасного, Оріхового, Кримського, Донецького, Сентянівки, Слов’яносербська і Хутора Вільний.

Бойовики обстріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ділянку розведення № 3 Богданівка-Петрівське. Українці у відповідь не стріляли, дотримуючись режиму тиші.

За попередніми даними розвідки, 28 квітня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.

Уранці 29 квітня найманці РФ двічі порушили режим припинення вогню. Зі станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів бойовики гатили по позиціях ООС біля Верхньоторецького і Новотошківського. Ворог затих після того, як українські воїни застосували власні вогневі засоби.

27 квітня бойовики з гранатометів обстріляли українських військових і поранили двох воїнів.