Війна на Донбасі триває, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n137347-na-donbasi-boyovyky-z-granatometiv-obstrilyaly-ukrayinskyh-viyskovyh-ie-poraneni.html

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На Донбасі російські бойовики сьогодні знову обстріляли українських військових.

Порушення режиму припинення вогню відбулося в районі населених пунктів Кримське, Південне та Катеринівка. В районі Кримського та Південного було поранено по одному українському військовому. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил.

Пораненим надали першу медичну допомогу та доставили до лікарень.

Зазначається, що в районі Кримського окупанти застосували гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, в районі Південного — вели обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь, втрати ворога встановлюються.

На Луганському напрямку сьогодні зафіксовано обстріл в районі населеного пункту Катеринівка. Там окрім кулеметів та гранатометів, ворог також застосував стрілецьку зброю та випустив п’ять мін 120-го калібру. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Молодіжне. У відповідь українські військові відкрили вогонь.

Зазначається, що наразі ситуація перебуває під контролем, втрат серед українських військових у зв’язку з цим інцидентом немає. Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, цьогорічний Великдень не втримав бойовиків від порушення режиму припинення вогню. 19 квітня вони обстріляли позиції українських військових із заборонені мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру.