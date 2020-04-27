Война на Донбассе продолжается, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n137347-na-donbasse-boeviki-iz-granatometov-obstrelyali-ukrainskih-voennyh-est-ranenye.html

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На Донбассе российские боевики сегодня снова обстреляли украинских военных.

Нарушение режима прекращения огня произошло в районе населенных пунктов Крымское, Южное и Екатериновка. В районе Крымского и Южного получили ранения по одному украинскому военному. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

Раненым оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницы.

Отмечается, что в районе Крымского оккупанты применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, в районе Южного — вели обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Украинские военные открыли огонь, потери врага устанавливаются.

На Луганском направлении сегодня зафиксирован обстрел в районе населенного пункта Екатериновка. Там кроме пулеметов и гранатометов, враг также применил стрелковое оружие и выпустил пять мин 120-го калибра. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Молодежное. В ответ украинские военные открыли огонь.

Отмечается, что в настоящее время ситуация находится под контролем, потерь среди украинских военных в связи с этим инцидентом нет. Потери врага уточняются.

Напомним, нынешняя Пасха не удержал боевиков от нарушения режима прекращения огня. 19 апреля они обстреляли позиции украинских военных из запрещены минскими договоренностями минометов 82-го калибра.