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Война на Донбассе продолжается, фото: «Слово и Дело»
На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли украинских военных, есть раненыеhttps://racurs.ua/n137347-na-donbasse-boeviki-iz-granatometov-obstrelyali-ukrainskih-voennyh-est-ranenye.htmlРакурс
На Донбассе российские боевики сегодня снова обстреляли украинских военных.
Нарушение режима прекращения огня произошло в районе населенных пунктов Крымское, Южное и Екатериновка. В районе Крымского и Южного получили ранения по одному украинскому военному. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
Раненым оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницы.
Отмечается, что в районе Крымского оккупанты применили гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, в районе Южного — вели обстрел из автоматических станковых гранатометов.
Украинские военные открыли огонь, потери врага устанавливаются.
На Луганском направлении сегодня зафиксирован обстрел в районе населенного пункта Екатериновка. Там кроме пулеметов и гранатометов, враг также применил стрелковое оружие и выпустил пять мин 120-го калибра. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Обстрел осуществлялся со стороны населенного пункта Молодежное. В ответ украинские военные открыли огонь.
Отмечается, что в настоящее время ситуация находится под контролем, потерь среди украинских военных в связи с этим инцидентом нет. Потери врага уточняются.
Напомним, нынешняя Пасха не удержал боевиков от нарушения режима прекращения огня. 19 апреля они обстреляли позиции украинских военных из запрещены минскими договоренностями минометов 82-го калибра.