Коронавирус в США: людские потери Штатов превысили количество погибших во время войны во Вьетнаме, скриншот карты

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Коронавирус в США привел к гибели большего числа американцев, чем это было во время десятилетней войны во Вьетнаме.

Центр системных исследований при Университете Джонса Хопкинса сообщил сегодня, что количество случаев COVID-19 в США за последние 18 дней удвоилось. Сейчас в стране 1 млн инфицированных. За шесть недель эпидемии в стране из-за коронавируса умерли 58 тыс. 355 граждан, тем временем 58 тыс. 220 американцев погибли за 10 лет вооруженного конфликта во Вьетнаме.

Президент США Дональд Трамп одобрил отказ некоторых штатов от жестких ограничений. В то же время некоторые губернаторы предупредили о необходимости быть и в дальнейшем осторожными и отменять ограничения поэтапно.

Между тем Палата представителей Конгресса США отменила запланированные на следующую неделю заседания из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией. Глава демократического большинства в Палате представителей Стени Гоер сообщил, что запрет установили врачи, которые считают, что проведение заседаний — рискованное мероприятие.

На борту американского ракетного эсминца USS Kidd заразились 64 военных, сообщила пресс-служба американского флота. Всего на корабле 350 человек. USS Kidd срочно зашел на базу в Сан-Диего, чтобы моряки смогли получить медицинскую помощь. Первый случай заболевания COVID-19 на корабле зафиксировали 22 апреля — через месяц после захода корабля на базу на Гавайских островах.

Эсминец участвовал в операции по борьбе с наркотрафиком из Центральной Америки. Первая вспышка коронавируса произошла на авианосце «Теодор Рузвельт». Там заболели более 900 моряков. В конце марта авианосец экстренно зашел на базу на острове Гуам. Там большая часть команды сошла на берег.

Случаи коронавируса зафиксировали на 26 кораблях ВМС США.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)