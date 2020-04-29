Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137494-desyatky-infikovanyh-covid-19-spalah-koronavirusu-stavsya-v-odnomu-z-sil-lvivskoyi-oblasti.html

Ракурс

У Львівській області в одному з сіл стався спалах коронавірусу.

Коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у понад 20 жителів села Давидов Пустомитівського району. Наразі в селі фахівці намагаються виявите ще нових інфікованих, а правоохоронці забезпечують порядок. Про це 29 квітня повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький на власній сторінці у Facebook.

За словами глави області, проводиться експрес-тестування селян. Якщо результати будуть позитивними, то медики додатково відберуть біоматеріал й відправлять його на тест ПЛР. Крім того, медики встановлюють джерело заносу вірусу в село.

Козицький додав, що у селищі здійснюються посилені заходи щодо виявлення інфікованих та забезпечення порядку. На самоізоляцію відправили жителів, які контактували із зараженими.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні зафіксували 9 тис. 866 випадків коронавірусу, серед яких 672 дитини та 1 тис. 976 медпрацівників. Загальна кількість жертв коронавірусу вже досягнула 250 осіб.