Схрон зброї, техніки та боєприпасів виявили на території двох областей. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n137493-bronetehnika-artyleriya-ta-vybuhivka-u-dvoh-oblastyah-ukrayiny-vyyavyly-naybilshyy-arsenal.html

Ракурс

Українські військові виявили рекордно великий арсенал зброї на території Донецької та Дніпропетровської областей.

Знайшли велику кількість зброї та боєприпасів, вибухівки та навіть окремі зразки військової техніки і артилерії. В арсеналі переховували бойову машину піхоти БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра» калібром 100 мм, два міномети 2Б11 калібром 120 мм, міномет «Васильок» калібру 82 мм. Про це 29 квітня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Також серед знахідок була протитанкова рушниця Дегтярьова калібром 14,5 мм, дві автоматичні нарізні артилерійські гармати 2А42 калібру 30 мм, 63 протитанкові керовані ракетні комплекси 9К111 «Фагот», дві пускові установки для протитанкових керованих ракет та ракети до них. В арсеналі знайшли станковий автоматичний гранатомет АГС-17, 25 автоматів «Калашникова», ручний кулемет РПК, два кулемети «Максима», два кулемети ПКТ, кулемет ДШК, п’ять гранатометів РПГ-7, п’ять підствольних гранатометів, дев’ять пістолетів.

Крім того, в схроні зберігали близько 100 т боєприпасів, серед яких: сотні снарядів до гармат, тисячі мін, сотні ручних протитанкових гранат типу РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, понад 1 тис. гранат типу Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тисяч набоїв, понад 200 протитанкових і протипіхотних мін різних модифікацій.

Наразі тривають слідчі дії у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу. Правоохоронці намагаються встановити походження зазначеного озброєння та причетних до схрону осіб.

Нагадаємо, минулого тижня поліція виявила на території Донеччини дві будівлі, де зберігалися тисячі боєприпасів, зокрема озброєння, яке було викрадене з окупованого Криму у 2014 році.