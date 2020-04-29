Британські вчені виявили ще одну небезпеку COVID-19. Фото: defense.gov

https://racurs.ua/ua/n137492-brytanski-vcheni-vyyavyly-sche-odnu-nebezpechnu-osoblyvist-covid-19.html

Ракурс

Коронавірусна інфекція COVID-19 може вражати серце людей без серцево-судинних захворювань.

Науковці Вестмінстерського університету у Великій Британії встановили, що при тяжкому перебігу COVID 19 у людини може виникнути міокардит— велике запалення серцевого м’яза (міокарда). Встановлено, що це впливає на здатність серця качати кров і внаслідок цього у легені, потрапляє менше кисню. Висновки науковців опубліковані на веб-сторінці видання The Conversation.

Вчені вважають, що патологічні зміни функції серця можуть бути пов’язані з декількома механізмами. Показано, що у пацієнтів з ураженою серцево-судинною системою на поверхні серцевих клітин є велика кількість рецепторів ACE2, які коронавірус використовує для проникнення всередину клітини-господаря. Крім того, виявилося, що слабка імунна система не здатна адекватно боротися з COVID-19, що призводить до ураження важливих органів.

З’ясувати, чи вразив вірус серце, допоможе рівень білка тропоніну в крові. У пацієнтів з тяжкою формою коронавірусної інфекції, як правило, його рівень підвищений.

Нагадаємо, науковці з Сполучених Штатів Америки встановили, що китайський коронавірус краще пристосований для виживання в теплому і вологому кліматі, ніж в сухому і холодному.