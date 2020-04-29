Британские ученые обнаружили еще одну опасность COVID-19. Фото: defense.gov

https://racurs.ua/n137492-britanskie-uchenye-obnarujili-esche-odnu-opasnuu-osobennost-covid-19.html

Ракурс

Коронавирусная инфекция COVID-19 может поражать сердце людей без сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые Вестминстерского университета в Великобритании установили, что при тяжелом течении COVID 19 у человека может возникнуть миокардит— большое воспаление сердечной мышцы (миокарда). Установлено, что это влияет на способность сердца качать кровь и в результате этого в легкие попадает меньше кислорода. Выводы ученых опубликованы на веб-странице издания The Conversation.

Ученые считают, что патологические изменения функции сердца могут быть связаны с несколькими механизмами. Показано, что у пациентов с пораженной сердечно-сосудистой системой на поверхности сердечных клеток имеется большое количество рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для проникновения внутрь клетки-хозяина. Кроме того, оказалось, что слабая иммунная система не способна адекватно бороться с COVID-19, что приводит к поражению важных органов.

Выяснить, поразил ли вирус сердце, поможет уровень белка тропонина в крови. У пациентов с тяжелой формой коронавирусної инфекции, как правило, его уровень повышен.

Напомним, ученые из Соединенных Штатов Америки установили, что китайский коронавирус лучше приспособлен для выживания в теплом и влажном климате, чем в сухом и холодном.