Дизайнеры разработали «противовирусный костюм» для вечеринок. Фото: Naked Science

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Защитный костюм Micrashell, который позволит посещать вечеринки, фестивали или концерты даже в условиях пандемии и забыть о необходимости сохранять дистанцию, разработали дизайнеры из американского Лос-Анджелеса.

Этот «противовирусный костюм» состоит из защитного скафандра и разумного полукомбинезона. Основной материал — ткань UHMWPE (сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности) и пленочный композит. Вставки выполнены из кордуры — толстой нейлоновой ткани с особой структурой нити, водоотталкивающей пропиткой и полиуретановым покрытием. Об этом сообщает Naked Science.

Кроме того, костюм оснащен двумя системами литий-ионных аккумуляторных батарей для длительной бесперебойной активной работы. На костюме разместили светодиодные лампы, которые должны передавать настроение носителя костюма.

Например, бегающие мерцающие огоньки могут выражать радость, в то время как статическое красный свет будет говорить «я занят», — отмечают дизайнеры.

Разработчики утверждают, что владелец Micrashell сможет пить любые напитки или курить, не снимая костюм. Это можно будет сделать через специальные загрузочные камеры под шлемом и трубки, подведенные ко рту. Напиток помещают в специальные емкости, которые и не поддаются влиянию внешних факторов.

Напомним, ученые из Соединенных Штатов Америки установили, что китайский коронавирус лучше приспособлен для выживания в теплом и влажном климате, чем в сухом и холодном.