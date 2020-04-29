Коронавирус. Фото: Cursorinfo

https://racurs.ua/n137490-indiyskie-uchenye-vydelili-10-podtipov-koronavirusa.html

Ракурс

Коронавирус в мире распространился по всем континентам за исключением Антарктиды. Индийские ученые установили, что существует десять подтипов нового коронавируса SARS-CoV-2, но один из них является самым доминирующим.

Исследования были проведены учеными из Национального института биомедицинской геномики (Индия). Результаты исследований показали, что за четыре месяца произошла мутация материнского коронавируса типа 0, который был впервые зафиксирован в Ухане, и появились десять подтипов, сообщает издание The times of India.

По мнению ученых, некоторые новые подтипы опаснее материнского коронавируса. Особенно сильным оказался подтип А2а, который очень быстро проникает в легкие человека. Этот подтип также оказался одним из самых заразных.

По мнению ученых, именно благодаря подтипу А2а коронавирус смог так быстро распространиться по всему миру.

Ученые изучили последовательности РНК из 3,6 тыс. коронавирусов, которые были собраны в 55 странах с декабря 2019 года по апрель 2020 года.

Ученые установили, что вирусные частицы SARS-CoV-2 подтипа А2а активно проникают в горло пациента, а потом быстро попадают в легкие. Мутация позволила вирусу изменить основной компонент белка, который необходим для связи с клетками легких. Это позволяет ему быстро поселяться в организме носителя.

Именно подтип А2а был обнаружен у 47,5% больных в Индии. Самое главное, большинство инфицированных пациентов не покидали пределов страны.

Необходимо уточнить, что выводы ученых основаны всего на 35 пробах. Однако, данное исследование может помочь понять путь распространения коронавируса, выяснить зависимость случаев заражения от этнического состава заболевших и разработать вакцину против COVID-19.

Как ранее писал «Ракурс», китайские ученые из Пекинского университета установили, что коронавирус подвержен мутации и быстро эволюционирует. При анализе 103 геномов SARS-CoV-2 было установлено, что в результате эволюции возникли два типа вируса: L и S.