Коронавірус. Фото: Cursorinfo

https://racurs.ua/ua/n137490-indiyski-vcheni-vydilyly-10-pidtypiv-koronavirusu.html

Ракурс

Коронавірус у світі поширився по всіх континентах за винятком Антарктиди. Індійські вчені встановили, що існує десять підтипів нового коронавірусу SARS-CoV-2, але один із них є самим домінуючим.

Дослідження були проведені вченими з Національного інституту біомедичної геноміки (Індія). Результати досліджень показали, що за чотири місяці відбулася мутація материнського коронавірусу типу 0, який був вперше зафіксований в Ухані, і з’явилися десять підтипів, повідомляє видання The times of India.

На думку вчених, деякі нові підтипи небезпечніші за материнський коронавірус. Особливо сильним виявився підтип А2а, який дуже швидко проникає в легені людини. Цей підтип також виявився одним із найбільш заразних.

На думку вчених, саме завдяки підтипу А2а коронавірус зміг так швидко поширитися світом.

Вчені вивчили послідовності РНК із 3,6 тис. коронавірусів, які були зібрані в 55 країнах із грудня 2019 року по квітень 2020 року.

Вчені встановили, що вірусні частинки SARS-CoV-2 підтипу А2а активно проникають в горло пацієнта, а потім швидко потрапляють до легенів. Мутація дозволила вірусу змінити основний компонент білка, який необхідний для зв’язку з клітинами легенів. Це дозволяє йому швидко поселятися в організмі носія.

Саме підтип А2а був виявлений у 47,5% хворих в Індії. Найголовніше, більшість інфікованих пацієнтів не покидали меж країни.

Необхідно уточнити, що висновки вчених побудовані лише на 35 пробах. Однак, дане дослідження може допомогти зрозуміти шлях поширення коронавірусу, з’ясувати залежність випадків зараження від етнічного складу хворих та розробити вакцину проти COVID-19.

Як раніше писав «Ракурс», китайські вчені з Пекінського університету встановили, що коронавірус схильний до мутацій і швидко еволюціонує. Аналіз 103 геномів SARS-CoV-2 показав, що в результаті еволюції виникли два типи вірусу: L і S.