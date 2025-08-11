Новини
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Зеленський провів розмову з прем'єром Індії — про що говорили

11 сер 2025, 16:55
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Лідери обох країн детально обговорили всі важливі питання і двосторонньої співпраці, і дипломатичної ситуації загалом. Глава держави розповів главі індійського уряду про російські обстріли українських міст та поінформував про вчорашній обстріл автобусної станції в Запоріжжі, де постраждали десятки цивільних. Про це Зеленський 11 серпня повідомив у Telegram.

Важливо, що Індія підтримує наші мирні зусилля й поділяє позицію «все, що стосується України, має вирішуватися за участі України». Інші формати не дадуть результату, — наголосив він.

Крім того, Зеленський обговорив з Моді санкції проти росії. Він відзначив, що потрібно обмежувати експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти, бо вплине на спроможності Москви вести війну.

Також сторони домовилися запланувати особисту зустріч у вересні на Генасамблеї ООН та опрацювати обмін візитами.

Нагадаємо, індійські нафтопереробні заводи Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum відмовилися від російської нафти і найближчим часом не планують відкривати тендери на нафту з рф. Від майбутніх купівель НПЗ відмовилися, аж поки уряд Індії не дасть інших вказівок.

Джерело: Ракурс


