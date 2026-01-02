Володимир Зеленський анонсував зміни у Силах оборони України. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський анонсував зміни в Силах оборони України.

У п’ятницю, 2 січня, глава держави провів нараду з заступником голови Офісу президента Павлом Палісою. Той доповів про підготовку до зустрічей із радниками з питань безпеки, які прибудуть в Україну, а також до роботи в межах «Коаліції рішучих» на рівні лідерів. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Президент зазначив, що військовий компонент є ключовим для реального гарантування безпеки. Тому доручив Палісі опрацьовувати питання необхідних змін у Силах оборони.

Також Павло опрацьовує питання необхідних змін у Силах оборони України та найближчими тижнями займатиметься відповідною роботою з бригадами й військовим командуванням для визначення рішень, які спрацюють, — написав Зеленський.

Також, за словами президента, готується модернізація військової освіти. Тут враховуватимуть досвід оборони України в повномасштабній війні проти РФ. Зеленський наголосив, що освітній процес та підготовка офіцерів мають бути засновані на реальному досвіді війни. Він поінформував, що підписав нові укази про відзначення українських військових державними нагородами.

