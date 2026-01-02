Зеленський анонсував оновлення ДБР. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211229-zelenskyy-doruchyv-reformuvaty-dbr.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський анонсував оновлення ДБР.

У п’ятницю, 2 січня, глава держави доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Зеленський сподівається, що проект закону буде в ВРУ вже у цьому місяці. Про це президент написав у Telegram.

Очікую, що президентський законопроект буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Державне бюро розслідувань — це український правоохоронний орган, що спеціалізується на розслідуванні злочинів, скоєних високопосадовцями, суддями, правоохоронцями та військовими. Завдання ДБР — запобігати, виявляти, припиняти, розкривати та розслідувати злочини, що належать до його компетенції. Відомство перебрало від прокуратури функції досудового слідства.

Закон про ДБР парламент ухвалив у 2015 році, а з 2018 року Бюро розпочало свою роботу.

Нагадаємо, у жовтні Верховна Рада підтримала за основу законопроект про створення Кіберсил ЗСУ. Цей рід військ став окремим підрозділом у складі ЗСУ та виконує спеціалізовані завдання у сфері кіберзахисту. Структура відповідає за кібероборону держави, захист її суверенітету та територіальної цілісності в кіберпросторі.