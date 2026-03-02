Зеленський запропонував Близькому Сходу допомогу у знищенні «шахедів» за однієї умови

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n212373-zelenskyy-zaproponuvav-blyzkomu-shodu-dopomogu-u-znyschenni-shahediv-za-odniieyi-umovy.html

Ракурс

Володимир Зеленський запропонував відправити на Близький Схід найкращих українських експертів зі збиття іранських безпілотників, якщо тамтешні лідери переконають російського диктатора Володимира Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю агентству Bloomberg.

Я б запропонував наступне: лідери Близького Сходу мають добрі стосунки з росіянами, — сказав Зеленський. — Вони можуть попросити росіян запровадити місячне перемир’я.

За словами Зеленського, перемир’я також можна оголосити на два місяці або два тижні, щоб Україна могла «допомогти країнам Близького Сходу захистити цивільне населення».

Зеленський наголосив, що ОАЕ, Саудівська Аравія, Катар мають хороші відносини, перш за все економічні, з Путіним.

Ми можемо допомогти Ізраїлю таким самим чином, — додав він.

Джерело: Bloomberg