НПЗ Індії знову призупинили закупівлю нафти з рф. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208357-indiyski-npz-znovu-pryzupynyly-zakupivlu-nafty-z-rf-pislya-novyh-myt-trampa-zmi.html

Ракурс

Державні НПЗ Індії знову призупинили закупівлю нафти у росії.

У четвер, 7 серпня, від барелів сорту Urals відмовилися нафтопереробні заводи Indian Oil, Bharat Petroleum та Hindustan Petroleum. Ці підприємства планують відкривати тендери на російську нафту у найближчому закупівельному циклі. Про це повідомило Bloomberg з посиланням на ознайомлені із ситуацією джерела.

Зазначається, що індійські нафтовики чекають на роз’яснення від Нью-Делі. Відповідне рішення торкнеться партії нафти з росії із постачанням у жовтні цього року. Від майбутніх купівель НПЗ відмовляться, аж поки уряд Індії не дасть інших вказівок.

Агенція Reuters підрахувала, що за перші шість місяців 2025 року Індія закупляла в росії по 1,75 млн барелів російської нафти щодня. Це половина всієї нафти, що танкери вивозять з морських портів країни-агресора. У червні поставки сягнули 2 млн барелів на день.

Нагадаємо, за липня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25-відсоткових мит щодо Індії за закупівлю енергоносії у росії. Ці тарифи почали діяти з 1 серпня. Згодом стало відомо, що чотири танкери з російською нафтою простоюють біля індійських берегів.

А вже 6 серпня президент США Дональд Трамп видав виконавчий указ, який передбачає запровадження додаткових 25% митних тарифів проти Індії через закупівлю нею російської нафти.

Джерела: Bloomberg, Reuters