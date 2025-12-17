Флот танкерів з російською нафтою застряв біля узбережжя Китаю. Фото:

Танкери з російською нафтою застрягли біля узбережжя Китаю.

Станом на сьогодні, 17 грудня, у Жовтому морі біля східного узбережжя Китаю простоювали щонайменше п’ять суден із 3,4 млн барелів російської нафти. Цей показник вдвічі вищий за обсяги минулого тижня і є найвищим за понад п’ять років. Це відбулося внаслідок скорочення закупівель Індією на тлі західних санкцій. Про це повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що флот танкерів з нафтою з Росії наразі знаходиться поблизу китайської провінції Шаньдун, яка вважається центром незалежних нафтопереробників.

ЗМІ вказує, що накопичення суден з нафтою Urals біля китайських берегів — це нетипова ситуація. Нафтові трейдери з усього світу вже звернули на це увагу.

Також, як пише Bloomberg, китайські нафтопереробні заводи зазвичай не купують нафту марки Urals, яку відвантажують із західних терміналів РФ. Китайці купують російську нафту зі східних портів, бо вона має високий вміст дизельних фракцій.

Нагадаємо, у жовтні Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії, а в санкційний список потрапили нафтові гіганти «Роснефть» та «Лукойл», а також низка їхніх дочірніх компаній, що займаються видобутком, переробкою та продажем нафти і газу на території РФ.

Джерело: Bloomberg