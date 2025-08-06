Трамп запровадив додаткові тарифи проти Індії через закупівлю російської нафти

Дональд Трамп, фото: PICRYL

https://racurs.ua/ua/n208327-tramp-zaprovadyv-dodatkovi-taryfy-proty-indiyi-cherez-zakupivlu-rosiyskoyi-nafty.html

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Президент США Дональд Трамп видав виконавчий указ, який передбачає запровадження додаткових 25% митних тарифів проти Індії через закупівлю нею російської нафти.

Текст відповідного документа сьогодні, 6 серпня, опублікований на сайті Білого дому.

Я вважаю, що уряд Індії зараз прямо чи опосередковано імпортує нафту російської федерації, — вказано в документі.

Додаткове мито почне діяти через 21 день після публікації цього указу.

Зазначається, що в разі, якщо дії, передбачені цим указом, не будуть ефективними у реагуванні на надзвичайну ситуацію, спричинену російською агресією проти України, або якщо уряд рф чи інша іноземна держава вживе заходів проти США у відповідь, Сполучені Штати можуть вдатися до додаткових кроків.

Також документом передбачено, що якщо уряд рф або іншої країни, на яку поширюється цей указ, зробить «значні кроки» для вирішення ситуації та узгодить свої позиції з США, у наказ Трампа можуть бути внесені зміни.

Також американський уряд стежитиме, чи інші країни прямо чи опосередковано купують російську нафту. В разі встановлення таких фактів, аналогічне мито може бути поширене і на них.

Так, вчора, 5 серпня, в інтерв’ю Bloomberg TV постійний представник США при НАТО Метью Вітакер заявив, що вторинні санкції та тарифи за купівлю російської нафти розглядаються також проти Китаю та Бразилії.