Фонд госимущества разработал законопроект об оценке земли и недвижимости. Фото: 06277.com.ua

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Оценка земли и недвижимого имущества в Украине может в ближайшем будущем стать единой процедурой.

Украина сейчас единственное государство в мире, где оценка земли и недвижимости это две разные процедуры. Об этом 29 апреля сообщил заместитель председателя Фонда госимущества Сергей Игнатовский в рамках круглого стола «Карантинное рейдерство: как защитить бизнес», передает «Судебно-юридическая газета».

По словам чиновника, специалисты Фонда совместно с международными экспертами разработали законопроект закона об новом подходе к оценке, который объединит оценку земли и оценку имущества в единую процедуру. Вскоре документ подадут в парламент.

Игнатовский добавил, что после принятия изменений по ликвидации оценочных площадок, украинцы сами будут обращаться к базе данных, которая будет генерировать оценку. Гражданин может апеллировать эту оценку оценщику, если будет не согласен с ней.

Напомним, Фонд госимущества Украины решил отсрочить большую приватизацию в связи с пандемией, но продолжит продавать объекты малой приватизации.