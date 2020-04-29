На Закарпатье разоблачили масштабное хищение лесов. Фото: zakarpattya.net.ua

https://racurs.ua/n137488-na-zakarpate-lesniki-nezakonno-vyrubili-les-na-14-mln-grn-foto-video.html

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Незаконная вырубка леса на Закарпатье была прекращена правоохранителями.

Силовики блокировали масштабную схему кражи государственных лесов в трех лесничествах области. Оказалось, что к уничтожению лесов были причастны лесники. Злоумышленники причинили государству ущерб на 14 млн грн. Сегодня правоохранители провели ряд обысков в частных и служебных помещениях фигурантов дела. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

О подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины) уже сообщили руководителю «Брустурянского лесоохотничьего хозяйства». Чиновник подписал документы о местоположении и границах земельных участков, что привело к незаконному выбытию из государственной собственности земель лесного фонда площадью 6 га.

Кроме того, систематические незаконные рубки обнаружили на территории государственного предприятия «Хустское лесо исследовательское хозяйство» и Ужанского национального природного парка. К преступлениям были причастны чиновники.

Напомним, в августе 2019 года масштабную незаконную вырубку деревьев обнаружили в Карпатском биосферном заповеднике. Оказалось, что чиновники заповедника организовали вырубку леса сверх установленных санитарных норм.