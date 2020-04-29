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Ракурс
На Закарпатье разоблачили масштабное хищение лесов. Фото: zakarpattya.net.ua

На Закарпатье лесники незаконно вырубили лес на 14 млн грн (ФОТО, ВИДЕО)

29 апр 2020, 19:27
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Незаконная вырубка леса на Закарпатье была прекращена правоохранителями.

Силовики блокировали масштабную схему кражи государственных лесов в трех лесничествах области. Оказалось, что к уничтожению лесов были причастны лесники. Злоумышленники причинили государству ущерб на 14 млн грн. Сегодня правоохранители провели ряд обысков в частных и служебных помещениях фигурантов дела. Об этом 29 апреля сообщила пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

О подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК Украины) уже сообщили руководителю «Брустурянского лесоохотничьего хозяйства». Чиновник подписал документы о местоположении и границах земельных участков, что привело к незаконному выбытию из государственной собственности земель лесного фонда площадью 6 га.

Кроме того, систематические незаконные рубки обнаружили на территории государственного предприятия «Хустское лесо исследовательское хозяйство» и Ужанского национального природного парка. К преступлениям были причастны чиновники.

На Закарпатье разоблачили масштабное хищение лесов. Фото: СБУ

На Закарпатье разоблачили масштабное хищение лесов. Фото: zakarpattya.net.ua



Напомним, в августе 2019 года масштабную незаконную вырубку деревьев обнаружили в Карпатском биосферном заповеднике. Оказалось, что чиновники заповедника организовали вырубку леса сверх установленных санитарных норм.

Источник: Ракурс


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