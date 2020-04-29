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Ракурс
На Закарпатті викрили масштабне розкрадання лісів. Фото: zakarpattya.net.ua

На Закарпатті лісники незаконно вирубали ліс на 14 млн грн (ФОТО, ВІДЕО)

29 кві 2020, 19:27
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Незаконна вирубка лісу на Закарпатті була припинена правоохоронцями.

Силовики блокували масштабну схему крадіжки державних лісів у трьох лісництвах області. Виявилося, що до знищення лісів були причетні лісівники. Зловмисники заподіяли державі шкоду на 14 млн грн. Сьогодні правоохоронці провели низку обшуків у приватних та службових помешканнях фігурантів справи. Про це 29 квітня повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України) вже повідомили керівнику «Брустурянського лісомисливського господарства». Посадовець підписав документи про місце розташування та межі земельних ділянок, що призвело до незаконного вибуття з державної власності земель лісового фонду площею 6 га.

Крім того, систематичні незаконні рубки виявили на території державного підприємства «Хустське лісодослідницьке господарство» та Ужанського національного природного парку. До злочинів були причетні службові особи.

На Закарпатті викрили масштабне розкрадання лісів. Фото: СБУ

На Закарпатті викрили масштабне розкрадання лісів. Фото: СБУ



Нагадаємо, у серпні 2019 року масштабну незаконну вирубку дерев виявили у Карпатському біосферному заповіднику. Виявилося, що посадовці заповідника організували вирубку лісу понад встановлені санітарні норми.

Джерело: Ракурс


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