На Закарпатті викрили масштабне розкрадання лісів. Фото: zakarpattya.net.ua

https://racurs.ua/ua/n137488-na-zakarpatti-lisnyky-nezakonno-vyrubaly-lis-na-14-mln-grn-foto-video.html

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Незаконна вирубка лісу на Закарпатті була припинена правоохоронцями.

Силовики блокували масштабну схему крадіжки державних лісів у трьох лісництвах області. Виявилося, що до знищення лісів були причетні лісівники. Зловмисники заподіяли державі шкоду на 14 млн грн. Сьогодні правоохоронці провели низку обшуків у приватних та службових помешканнях фігурантів справи. Про це 29 квітня повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України) вже повідомили керівнику «Брустурянського лісомисливського господарства». Посадовець підписав документи про місце розташування та межі земельних ділянок, що призвело до незаконного вибуття з державної власності земель лісового фонду площею 6 га.

Крім того, систематичні незаконні рубки виявили на території державного підприємства «Хустське лісодослідницьке господарство» та Ужанського національного природного парку. До злочинів були причетні службові особи.

Нагадаємо, у серпні 2019 року масштабну незаконну вирубку дерев виявили у Карпатському біосферному заповіднику. Виявилося, що посадовці заповідника організували вирубку лісу понад встановлені санітарні норми.