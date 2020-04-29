Шахраї на Київщині продавали підроблені антисептики. Фото: СБУ

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На Київщині у підпільному цеху виготовляли підроблені антисептики сумнівної якості, які поставлялися, у тому числі і на потреби Міністерства оборони.

Підпільне виробництво небезпечних для здоров’я антисептичних засобів організував приватний підприємець, який вирішив нажитися під час карантину, повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Антисептики вироблялися із сировини сумнівної якості, без дозвільних документів і без контролю якості. У підпільному цеху правоохоронці виявили близько 13 т етилового спирту, антифризу і гліцерину, а також 30 т паливно-мастильних матеріалів невідомого походження.

Було виявлено обладнання для виробництва антисептиків, ємності і наклейки для розфасовки фальсифікату.

У цей же час двоє жителів Києва і Бахмута налагодили «чорний бізнес». Аферисти продавали через інтернет різні засоби індивідуального захисту. Дані товари «бізнесмени» продавали по передоплаті. Тільки ось в наявності товарів не було, і шахраї наживалися на довірливих громадянах.

Для надання інтернет-договорами легального вигляду аферисти використовували дані діючих комерційних структур, але зі зміненими реквізитами для оплати.

Тільки з кінця березня шахраї встигли збагатитися на 2 млн грн. Серед ошуканих клієнтів аферистів були і медичні установи.

Під час обшуків у двох фігурантів справи в Києві і Бахмуті правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки фіктивних підприємств, великі суми грошей, а також чорнові записи з даними про незаконні оборудки.