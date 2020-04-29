Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n137486-u-gurtojytku-pid-kyievom-covid-19-vyyavyly-u-13-studentiv-video.html

Ракурс

У селі Петропавлівська Борщагівка, яке розташоване під Києвом, в гуртожитку коронавірусну інфекцію COVID-19 виявили у 13 студентів.

ПЛР-тести зробили для 70 осіб. Із них лабораторно підтверджено 13 випадків, ще 84 особи очікують на результати тестування. Про це 29 квітня повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін в ефірі телеканалу «112 Україна».

За словами очільника області, гуртожиток розрахований на 512 осіб, але на період карантину у ньому проживає лише 154 мешканці. Більшість із них — іноземні студенти.

Володін додав, що в Київській області випадки коронавірусу фіксувалися у чотирьох гуртожитках. У двох із них встановлено масове зараження, в інших двох випадках COVID-19 виявляли у однієї-двох осіб.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу в гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці правоохоронці встановили контрольно-пропускний пункт біля будівлі. Наразі усіх мешканців гуртожитку не випускають назовні.