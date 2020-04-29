Пенсії у травні проіндексували. Фото: golos.ua

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Планова індексація пенсій в Україні у травні 2020 року торкнеться 8,4 млн пенсіонерів із загальної кількості 11,3 млн пенсіонерів.

Таким чином ці люди отримають підвищену на 11% пенсію. Середній розмір підвищення після індексації становитиме 260 грн. Найменше підвищення встановлено на рівні 100 грн. Про це 29 квітня на брифінгу заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає урядовий портал.

За словами очільниці міністерства, мінімальний гарантований розмір пенсій — не менше 2 тис. 100 грн встановили жінкам із страховим стажем у 30 років та чоловіками із 35-річним страховим стажем.

Кошти на ці виплати передбачені у державному бюджеті. Пенсійний фонд повністю готовий до виплати індексованих пенсій. Пенсії будуть виплачуватися, як і завжди, з 4 травня, — зазначила Лазебна.





Раніше повідомлялося, що в Україні 1 травня проіндексують пенсії за віком та інші соціальні виплати. Доплату до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру, буде встановлено в тому випадку, коли розмір підвищення в результаті перерахунку пенсії буде менше 100 грн.

У Пенсійному фонді заявили, що виплачувати перераховані пенсії будуть у встановленому порядку — або через банки, або ж її доставлятимуть листоноші «Укрпошти».