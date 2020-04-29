Пенсии в мае проиндексировали. Фото: golos.ua

https://racurs.ua/n137485-indeksaciya-pensiy-v-mae-stalo-izvestno-kakimi-budut-razmery-vyplat.html

Ракурс

Плановая индексация пенсий в Украине в мае 2020 года коснется 8,4 млн пенсионеров из общего количества 11,3 млн пенсионеров.

Таким образом эти люди получат повышенную на 11% пенсию. Средний размер повышения после индексации составит 260 грн. Наименьшее повышение установлено на уровне 100 грн. Об этом 29 апреля на брифинге заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает правительственный портал.

По словам руководителя министерства, минимальный гарантированный размер пенсий — не менее 2 тыс. 100 грн установили женщинам со страховым стажем в 30 лет и мужчинам с 35-летним страховым стажем.

Средства на эти выплаты предусмотрены в государственном бюджете. Пенсионный фонд полностью готов к выплате индексированных пенсий. Пенсии будут выплачиваться, как и всегда, с 4 мая, — отметила Лазебная.





Ранее сообщалось, что в Украине 1 мая проиндексируют пенсии по возрасту и другие социальные выплаты. Доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера, будет установлена в том случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии будет меньше 100 грн.

В Пенсионном фонде заявили, что выплачивать перечисленные пенсии будут в установленном порядке либо через банки, либо же ее будут доставлять почтальоны «Укрпочты».