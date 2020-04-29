МАУ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n137484-v-borispole-zablokirovali-vylet-chartera-v-london-s-zarobitchanami-na-bortu-video.html

Ракурс

Карантин в Украине предполагает закрытие авиасообщения с другими странами, но все же некоторые чартеры продолжают выполнять рейсы. Сегодня, 29 апреля, в 12.40 из аэропорта «Борисполь» должен был вылететь самолет компании МАУ, на котором в Лондон собирались улететь 116 украинских заробитчан.

Однако в последний момент рейс был отменен Госавиаслужбой, сообщает пресс-служба МАУ.

Пассажиры самолета до сих пор ждут окончательного решения и рассчитывают улететь на работу. Люди добирались до самолета из разных регионов Украины. Кого-то привезли родственники, кто-то добирался на такси, а некоторые потратили на дорогу почти сутки.

Следует отметить, что сегодня утром из аэропорта «Борисполь» вылетели два рейса в Париж и Ниццу.

В МАУ заявили, что Госавиаслужба запретила вылет из-за изменения номера рейса. Авиакомпания направила все необходимые письма и получила разрешение на рейс. Но сегодня за два часа до вылета рейс был запрещен.

В тоже время премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с послом Евросоюза Маати Маасикасом и временным поверенным по делам США в Украине Кристиной Квин заявил, что правительство готово к переговорам с европейскими странами, которые официально пригласят украинцев на сезонные работы.

Шмыгаль отметил, что речь идет только о легальном трудоустройстве сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий для украинцев.

В настоящее время правительство Украины получило официальное обращение только от Финляндии.