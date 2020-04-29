МАУ. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n137484-u-boryspoli-zablokuvaly-vylit-charteru-do-londona-iz-zarobitchanamy-na-bortu-video.html

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Карантин в Україні передбачає закриття авіасполучення з іншими країнами, але все ж деякі чартери продовжують виконувати рейси. Сьогодні, 29 квітня, о 12.40 з аеропорту «Бориспіль» повинен був вилетіти літак компанії МАУ, на якому до Лондона збиралися полетіти 116 українських заробітчан.

Однак в останній момент рейс був відмінений Державіаслужбою, повідомляє прес-служба МАУ.

Пасажири літака досі чекають остаточного рішення і розраховують полетіти на роботу. Люди добиралися до літака з різних регіонів України. Когось привезли родичі, хтось добирався на таксі, а деякі витратили на дорогу майже добу.

Слід зазначити, що сьогодні вранці з аеропорту «Бориспіль» вилетіли два рейси до Парижа і Ніцци.

У МАУ заявили, що Державіаслужба заборонила виліт через зміну номера рейсу. Авіакомпанія направила всі необхідні листи і отримала дозвіл на рейс. Але сьогодні за дві години до вильоту рейс був заборонений.

У той же час прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з послом Євросоюзу Мааті Маасікасом і тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін заявив, що уряд готовий до переговорів із європейськими країнами, які офіційно запросять українців на сезонні роботи.

Шмигаль зазначив, що мова йде тільки про легальне працевлаштування терміном від трьох місяців із дотриманням усіх соціальних гарантій для українців.

Наразі уряд України отримав офіційне звернення тільки від Фінляндії.