Під час сьогоднішнього засідання ТСК, фото: Вікторія Сюмар

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Генпрокурор Ірина Венедіктова та голова СБУ Іван Баканов не прийшли на сьогоднішнє засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) парламенту щодо вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

Народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Вікторія Сюмар повідомила про це у своєму Фейсбуці.

Засідання комісії відбувалося на вулиці на майданчику піцерії Veterano, оскільки до Верховної Ради представників громадськості не пропускають.

СБУ і ГПУ не прийшли. Прямо написали, що ТСК в такому форматі не може гарантувати їм безпеку, — зазначила Сюмар.

Нове засідання ТСК відбудеться завтра о 17.00 вже в приміщенні комітетів Верховної Ради, де, як очікуються, керівники цих відомств відзвітують щодо стану зі справою про вбивство Гандзюк, повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на заступника голови цієї ТСК народного депутата із фракції «Голос» Соломію Бобровську.

Ми чекаємо генпрокурора і голову Служби безпеки. А також керівників групи прокурорів у справах Катерини Гандзюк та Сергія Стерненка, — заявила Бобровська.

Також, за її словами, ТСК направляє листа до президента України Володимира Зеленського щодо якнайшвидшої з ним зустрічі.

Якщо команда президента не доносить йому інформацію, то це готова зробити я та мої колеги народні депутати, — наголосила Бобровська.

СБУ та Офіс генпрокурора 27 квітня заявили, що вже завершили розслідування у цій справі і зібрали достатньо доказів, щоб передати її до суду.

Нагадаємо, один із фігурантів справи про вбивство Гандзюк пішов на угоду зі слідством.