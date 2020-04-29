Во время сегодняшнего заседания ВСК, фото: Виктория Сюмар

https://racurs.ua/n137483-venediktova-i-bakanov-ne-prishli-na-zasedanie-vsk-po-delu-gandzuk-nazvana-prichina-foto.html

Ракурс

Генпрокурор Ирина Венедиктова и председатель СБУ Иван Баканов не пришли на сегодняшнее заседание временной следственной комиссии (ВСК) парламента по убийству Екатерины Гандзюк и нападениях на других активистов.

Народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар сообщила об этом в своем Фейсбуке.

Заседание комиссии проходило на улице на площадке пиццерии Veterano, поскольку в Верховную Раду представителей общественности не пропускают.

СБУ и ГПУ не пришли. Прямо написали, что ВСК в таком формате не может гарантировать им безопасность, — отметила Сюмар.

Новое заседание ВСК состоится завтра в 17.00 уже в помещении комитетов Верховной Рады, где, как ожидается, руководители этих ведомств отчитаются о состоянии с делом об убийстве Гандзюк, сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на заместителя главы этой ВСК народного депутата из фракции «Голос» Соломию Бобровскую.

Мы ждем генпрокурора и главу Службы безопасности. А также руководителей группы прокуроров по делам Екатерины Гандзюк и Сергея Стерненка, — заявила Бобровская.

Также, по ее словам, ВСК направляет письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно скорейшей встречи с ним.

Если команда президента не доносит ему информацию, то это готова сделать я и мои коллеги народные депутаты, — отметила Бобровская.

СБУ и Офис генпрокурора 27 апреля заявили, что уже завершили расследование по этому делу и собрали достаточно доказательств, чтобы передать его в суд.

Напомним, один из фигурантов дела об убийстве Гандзюк пошел на сделку со следствием.