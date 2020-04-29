Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

В селе Петропавловская Борщаговка, которое расположено под Киевом, в общежитии коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили у 13 студентов.

ПЦР-тесты сделали для 70 человек. Из них лабораторно подтвердили 13 случаев, еще 84 человека ждут результаты тестирования. Об этом 29 апреля сообщил временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин в эфире телеканала «112 Украина».

По словам главы области, общежитие рассчитано на 512 человек, но на период карантина в нем проживает лишь 154 жителя. Большинство из них — иностранные студенты.

Володин добавил, что в Киевской области случаи коронавируса фиксировались в четырех общежитиях. В двух из них случилось массовое заражение, в остальных двух случаях COVID-19 обнаруживали у одного-двух человек.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в общежитии в Петропавловской Борщаговке правоохранители установили контрольно-пропускной пункт у здания. Сейчас всех жителей общежития не выпускают наружу.