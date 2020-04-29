Мошенники на Киевщине наживались на продаже поддельных антисептиков. Фото: СБУ

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На Киевщине в подпольном цеху изготавливались поддельные антисептики сомнительного качества, которые поставлялись, в том числе и на потребности Министерства обороны.

Подпольное производство опасных для здоровья антисептических средств организовал частный предприниматель, который решил нажиться во время карантина, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Антисептики производились из сырья сомнительного качества, без разрешающих документов и без контроля качества. В подпольном цеху правоохранители обнаружили около 13 т этилового спирта, антифриза и глицерина, а также 30 т горюче-смазочных материалов неизвестного происхождения.

Было выявлено оборудование для производства антисептиков, емкости и наклейки для расфасовки фальсификата.

В это же время двое жителей Киева и Бахмута наладили «черный бизнес». Аферисты продавали через интернет различные средства индивидуальной защиты. Данные товары «бизнесмены» продавали по предоплате. Только вот в наличии товаров не было, и мошенники наживались на доверчивых гражданах.

Для придания интернет-договорам легального вида аферисты использовали данные действующих коммерческих структур, но с измененными реквизитами для оплаты.

Только с конца марта мошенники успели обогатиться на 2 млн грн. Среди обманутых клиентов аферистов были и медицинские учреждения.

Во время обысков у двух фигурантов дела в Киеве и Бахмуте правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, печати фиктивных предприятий, крупные суммы денег, а также черновые записи с данными о незаконных сделках.