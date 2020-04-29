Фонд держмайна розробив законопроект щодо оцінки землі та нерухомості. Фото: 06277.com.ua

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Оцінка землі та нерухомого майна в Україні може у найближчому майбутньому стати єдиною процедурою.

Україна наразі єдина держава у світі, де оцінка землі й нерухомості це дві різні процедури. Про це 29 квітня повідомив заступник голови Фонду держмайна Сергій Ігнатовський в рамках круглого столу «карантинне рейдерство: як захистити бізнес», передає «Судебно-юридическая газета».

За словами чиновника, фахівці Фонду спільно із міжнародними експертами розробили законопроект закону про новий підхід до оцінки, який об'єднає оцінку землі та оцінку майна в єдину процедуру. Незабаром документ подадуть до парламенту.

Ігнатовський додав, що після прийняття змін щодо ліквідації оціночних майданчиків українці самі будуть звертатися до бази даних, яка буде генерувати оцінку. Громадянин може апелювати цю оцінку оцінювачу, якщо буде незгоден із нею.

Нагадаємо, Фонд держмайна України вирішив відтермінувати велику приватизацію у зв’язку з пандемією, але продовжить продавати об'єкти малої приватизації.