Дизайнери розробили «противірусний костюм» для вечірок. Фото: Naked Science

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Захисний костюм Micrashell, який дозволить відвідувати вечірки, фестивалі або концерти навіть в умовах пандемії і забути про необхідність зберігати дистанцію, розробили дизайнери з американського Лос-Анджелеса.

Цей «противірусний костюм» складається із захисного скафандра та розумного напівкомбінезона. Основний матеріал — тканина з UHMWPE (надвисокомолекулярний поліетилен високої щільності) та плівковий композит. Вставки виконані з кордури — товстої нейлонової тканини з особливою структурою нитки, водовідштовхувальним просоченням і поліуретановим покриттям. Про це повідомляє Naked Science.

Крім того, костюм оснащений двома системами літій-іонних акумуляторних батарей для тривалої безперебійної активної роботи. На костюмі розмістили світлодіодні лампи, які повинні передавати настрій носія костюма.

Наприклад, бігаючі мерехтливі вогники можуть висловлювати радість, в той час як статичне червоне світло буде говорити «я зайнятий», — зазначають дизайнери.

Розробники стверджують, що власник Micrashell зможе пити будь-які напої або курити, не знімаючи костюм. Це можна буде зробити через спеціальні завантажувальні камери під шоломом та трубки, підведені до рота. Напій поміщають у спеціальні ємності, які і не піддаються впливу зовнішніх факторів.

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