Схрон оружия, техники и боеприпасов обнаружили на территории двух областей. Фото:

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Ракурс

Украинские военные обнаружили рекордно большой арсенал оружия на территории Донецкой и Днепропетровской областей.

Нашли большое количество оружия и боеприпасов, взрывчатки и даже отдельные образцы военной техники и артиллерии. В арсенале укрывали боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» калибром 100 мм, два миномета 2Б11 калибром 120 мм, миномет «Василек» калибра 82 мм. Об этом 29 апреля сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Также среди находок была противотанковая винтовка Дегтярева калибром 14,5 мм, две автоматические нарезные артиллерийские пушки 2А42 калибра 30 мм, 63 противотанковые управляемые ракетные комплексы 9К111 «Фагот», две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним. В арсенале нашли станковый автоматический гранатомет АГС-17, 25 автоматов «Калашникова», ручной пулемет РПК, два пулемета «Максима», два пулемета ПКТ, пулемет ДШК, пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, девять пистолетов.

Кроме того, в тайнике хранили около 100 т боеприпасов, среди которых: сотни снарядов к пушкам, тысячи мин, сотни ручных противотанковых гранат типа РПГ-18, РПГ-22, РПГ-26, более 1 тыс. гранат типа Ф-1, РГД-5, РГН, РГО, десятки тысяч патронов, более 200 противотанковых и противопехотных мин различных модификаций.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Правоохранители пытаются установить происхождение указанного вооружения и причастных к схрону людей.

Напомним, на прошлой неделе полиция обнаружила на территории Донецкой области два здания, где хранились тысячи боеприпасов, в том числе вооружение, которое было похищено из оккупированного Крыма в 2014 году.