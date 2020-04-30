Новый дудл. Скриншот: Гугл

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Ракурс

Google (Гугл) выпустил новый doodle (дудл), который призывает оставаться дома на время карантина. Этот дудл интерактивный и посвящен он американской музыкантке, единственному виртуозу в истории терменвокса Кларе Рокмор.

Новый дудл появился на стартовой странице поисковика в четверг, 30 апреля. В анимационном дудл одна буква играет на терменвоксе. При нажатии на дудл Google предлагает сыграть в игру и создать собственную музыкальную композицию в режиме онлайн.

Этот дудл впервые был выпущен в 2016 году, а посвящен он 105-летию Клары Рокмор — единственного в мире виртуоза терменвокса. У девушки был абсолютный слух, который помог ей не только овладеть инструментом, но и позволил помочь изобретателю усовершенствовать его.

Именно она сделала популярным этот инструмент и в течение многих лет выступала в больших концертных залах США и других стран. В отличии от других музыкантов, которые использовали терменвокс для создания специальных эффектов, Клара Рокмор могла на нем исполнять классический репертуар, в частности, музыкальные шедевры.

Отметим, в Google анонсируют, что 1 мая на заставке поисковика будет игра, где главными героями будут садовые гномы. Впоследствии Google предложит игры, в которых нужно побеждать призраков с помощью рисунков и попробовать себя в роли диджея. Новые игры будут появляться до 6 мая.

Напомним, ранее Гугл предложила сыграть в крикет.