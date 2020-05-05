Віталій Кличко. Фото: РБК-Україна

https://racurs.ua/ua/n137724-poberejit-veteraniv-ne-vlashtovuyte-politychni-provokaciyi-klychko-pro-den-peremogy.html

Ракурс

День Перемоги в Києві цього року пройде без традиційних масових заходів. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що згідно з діючими в Україні і столиці карантинними обмеженнями, у День пам’яті і примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проведення масових заходів заборонено.

Кличко також не рекомендує у ці дні проводити політичні акції і всілякі провокації. За порядком стежитимуть посилені наряди поліції і муніципальної варти, які будуть припиняти подібні дії. Про це Кличко повідомив під час сьогоднішнього брифінгу.

Мер заявив, що прекрасно розуміє усіх тих, хто у ці дні звик відвідувати меморіали і пам’ятники загиблим у Другій світовій війні воїнам, але настійно порекомендував від цього відмовитися цього року, незважаючи на ювілейну дату — 75-ту річницю перемоги над нацизмом.

Мер вважає, що ветеранам краще у цей день залишитися вдома, тому що масові заходи підвищують небезпеку зараження коронавірусом, а люди похилого віку перебувають у зоні ризику.

Кличко нагадав, що цього року понад 78 тис. киян отримають фінансову допомогу з нагоди святкування Дня пам’яті і примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Це ветерани Другої світової війни, учасники АТО, воїни-інтернаціоналісти, учасники Революції гідності та інші окремі категорії громадян. Виплати почнуться найближчими днями.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко дозволив кавувати у парках Києва після мітингу бізнесменів під стінами Київської міської державної адміністрації. Мер уточнив, що робота кав’ярень можлива лише за умови дотримання санітарних норм.