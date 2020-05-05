Виталий Кличко. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n137724-poberegite-veteranov-ne-ustraivayte-politicheskie-provokacii-klichko-o-dne-pobedy.html

Ракурс

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в связи с действующими в Украине и столице карантинными ограничениями, в День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне традиционные массовые мероприятия в городе проводиться не будут.

Кличко также не рекомендует в эти дни проводить политические акции и всевозможные провокации. За порядком будут следить усиленные наряды полиции и муниципальной стражи, которые будут пресекать подобные действия. Об этом Кличко сообщил во время сегодняшнего брифинга.

Мэр заявил, что прекрасно понимает всех тех, кто в эти дни привык посещать мемориалы и памятники погибшим во Второй мировой войне воинам, но настоятельно порекомендовал отказаться от этого в этом году, несмотря на юбилейную дату — 75-ю годовщину победы над нацизмом.

Мэр считает, что ветеранам лучше в этот день остаться дома, потому что массовые мероприятия повышают опасность заражения коронавирусом, а люди преклонного возраста находятся в зоне риска.

Кличко напомнил, что в этом году более 78 тыс. киевлян получат финансовую помощь по случаю празднования Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Это ветераны Второй мировой войны, участники АТО, воины-интернационалисты, участники Революции достоинства и другие отдельные категории граждан. Выплаты начнутся уже на днях.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко разрешил кофейничать в парках Киева после митинга бизнесменов под стенами Киевской городской государственной администрации. Мэр уточнил, что работа кофеен возможна лишь при условии соблюдения санитарных норм.